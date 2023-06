A la Une . Un important trafic de stupéfiants entre La Réunion et l'Hexagone démantelé

Plusieurs protagonistes d'un important trafic de stupéfiants entre La Réunion et l'Hexagone ont été présentés ce vendredi au tribunal correctionnel de Saint-Pierre dans le cadre d'une comparution immédiate. L'un des prévenus ayant demandé un renvoi pour préparer sa défense, le procès se déroulera le 19 juillet. Les quatre prévenus ont été envoyés en détention provisoire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 18:17

C'est un important coup de filet qui a été réalisé cette semaine par la gendarmerie, fruit d'une enquête menée depuis plus d'un an sous la direction du Parquet de Saint-Pierre. Si les détails du trafic ne sont pas encore connus, ce sont des kilos de cannabis et de résine de cannabis qui étaient importés chaque mois depuis l'Hexagone, où une autre procédure se déroule pour les expéditeurs.



Une fois les stupéfiants importés dans le département, une véritable organisation se mettait en place pour les revendre à travers toute l'île. C'est sur un compte du réseau social Telegram que le contact était effectué avec les clients.



Trois hommes et une femme ont été interpellés lundi matin et ont été placés en garde à vue durant 96 heures. Ils ont été présentés ce vendredi dans le cadre d'une comparution immédiate. Un cinquième homme n'a pas pu encore être identifié, tandis que deux revendeurs sont passés en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Le procès renvoyé, les prévenus maintenus en détention



"J'ai sollicité un renvoi parce que c'est une enquête assez lourde qui a commencé depuis très longtemps. Il y a eu des écoutes téléphoniques qui ont été mises en place depuis un petit moment. Mon client et moi avons découvert cela lundi matin et les auditions se sont terminées tard hier soir (jeudi). Donc aujourd'hui, je ne me sentais pas d'assister quelqu'un qui a été entendu pendant 96 heures avec un dossier énorme et des avis contradictoires", explique Me Ben Ali Ahmed pour expliquer cette demande de renvoi.



Restait la question du maintien ou non en détention. Tour à tour, les prévenus ont affirmé être prêts à se soumettre à toutes les conditions d'un contrôle judiciaire et à assumer leurs responsabilités le jour de l'audience.



Les avocats ont de leur côté mis en garde contre les risques pour leurs clients d'être incarcérés en raison de leur profil. Aucun des prévenus n'a de mention sur son casier judiciaire. Deux hommes et la femme ont tout juste la vingtaine, tandis que le quatrième, le père de la jeune femme, est âgé d'une soixantaine d'années.



Pour la procureure, le maintien en détention est nécessaire en raison des risques de concertation, mais surtout des risques qu'ils encourent à l'extérieur puisque toutes les personnes liées au réseau n'ont pas pu être identifiées.



Le tribunal a suivi les réquisitions et a décidé le maintien en détention afin de s'assurer qu'ils soient à la disposition de la justice. Le procès se déroulera le 19 juillet et devra permettre de définir les rôles de chacun dans ce trafic.



