Un important incendie se déclare à Pierrefonds

Un feu s’est déclaré dans le secteur de Pierrefonds ce lundi. Les opérations d'extinction du brasier sont en cours.

Par GD / PB - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 15:49

Un important incendie s’est déclaré dans le secteur de Pierrefonds qui sert de lieu d'entreposage des matières à recycler ou de déchets. Les pompiers tentent de vaincre les flammes, plusieurs véhicules sont mobilisés sur place.





Les interventions sont souvent difficiles en raison de la composition des lieux. Les flammes se déplacent sous les déchets, attisés par les alizés en cette période.



Les habitants du quartier, et même au-delà, sont souvent confrontés aux fumées lors de ces épisodes. Souvenons-nous que les feux sont fréquents dans la déchèterie. Déjà en décembre 2020, un important incendie avait brûlé 1500 m2 de déchets. En mars 2012, c’est plus de 5000 m2 qui étaient partis en fumée Les interventions sont souvent difficiles en raison de la composition des lieux. Les flammes se déplacent sous les déchets, attisés par les alizés en cette période.Les habitants du quartier, et même au-delà, sont souvent confrontés aux fumées lors de ces épisodes.