Un immense corridor volcanique jusque-là inconnu à Mayotte découvert

En 2018, suite à une crise sismique à Mayotte, des campagnes en mer ont été lancées. Ainsi, Fani Maoré, un volcan sous-marin, a été découvert à 50 km au large de l'île. Jusque-là, cette région océanique n’avait que très peu été étudiée.



Les campagnes en mer, Revosima en 2019 et Sismaore en 2020-2021 ont ainsi permis d’acquérir de nouvelles données pour mieux caractériser la nature de la croûte océanique de cette zone dont fait partie l’archipel des Comores. Il a été établi que le volcanisme des Comores n’est pas lié à une activité de point chaud. De plus, environ 2200 volcans sous-marins ont été découverts le long d’un corridor de 200 km de large et 600 km de long.



Les scientifiques sont d’avis qu’il y aurait eu plusieurs épisodes volcaniques récents le long de ce corridor. Ces volcans semblent de plus s’aligner au niveau de la jonction appelée "Somalie le Lwandle" entre deux plaques tectoniques .



Ces nouvelles études vont également permettre de mieux établir le risque volcanique, sismique et de tsunami pour les îles de l’archipel.