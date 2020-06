Un hors-bord échoué à la rivière du Mât, un trafic de cigarettes supposé

Des monceaux de cartouches de cigarettes et des sachets contenant une substance blanche sont éparpillés tout autour du hors-bord, échoué vers l'embouchure de la Rivière du Mât. Les cigarettes sont de marque Pall-Mall, et sont de fabrication kenyane.



Des pêcheurs l'ont découvert au petit matin, ils ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une baleine échouée. Le bateau, retourné, semble être désert. Les policiers sont sur place, ainsi que de nombreux curieux. Les premières constatations sont en cours. On ignore s'il y a des survivants au naufrage, un hélicoptère survole la zone. Les plongeurs de la gendarmerie sont arrivés sur place.