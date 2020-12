A la Une . Un hord-bord a transporté 150.000 euros de zamal entre La Réunion et Maurice

Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Décembre 2020

Une opération de police a été menée la semaine dernière à Maurice et a permis d'appréhender 4 complices dans un réseau de trafic de drogue, selon L'Express de Maurice.



Le 22 novembre dernier, un hors-bord en provenance de La Réunion a accosté au Morne à Maurice. Les suspects ont été repérés par les policiers et une course-poursuite avec une fourgonnette et une voiture s'en est suivie.



Les forces de l'ordre ont dû faire usage de leur arme à feu afin d'arrêter les suspects, 3 hommes et une femme originaires de Grand Baie. 4 kilos de cannabis ont été saisis, des colis d'une valeur de 7 millions de roupies mauriciennes, soit près de 150.000 euros.