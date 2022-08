La grande Une Un homme tente de tuer sa compagne qui voulait le quitter

Un homme d'une cinquantaine d'année a tenté, ce jeudi soir, de tuer sa compagne qui lui avait annoncé qu'elle voulait le quitter. Le quinquagénaire s'en est également pris à un membre de sa famille. Une information Zinfos974. Par IS - Publié le Vendredi 19 Août 2022 à 13:16

Un couple de quinquagénaires résidant au Port rencontre des difficultés sentimentales. La conjointe annonce qu’elle veut se séparer mais, devant la réaction de son futur ex, souhaite quitter le domicile portois dans la soirée de jeudi. Elle décide de se rendre chez son beau-frère par alliance qui réside en famille dans le chef-lieu. Les deux protagonistes, accompagnés d’une troisième personne, se rendent donc à Saint-Denis. Mais arrivés chez le beau-frère, le conjoint éconduit pète les plombs.



Selon nos informations, il aurait donné des coups de couteau à sa compagne et à son propre frère. Il serait ensuite retourné au Port et s’en serait pris à un autre membre de sa famille qui a échappé au pire, avant d’attenter à ses jours. Pour l’heure, l’homme souffrant de blessures n’a pas encore été entendu et n'a pas pu relater sa version de cette dramatique nuit.



Une enquête confiée à la STPJ (service territorial de la police judiciaire) est ouverte pour plusieurs chefs dont celui de tentative d’homicide sur conjoint. Les victimes présumées sont blessées mais leurs jours ne sont pas en danger.