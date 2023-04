A la Une . Un homme sauvé de la noyade et hélitreuillé par la gendarmerie

Le 10 avril dernier le CROSS du Sud de l’Océan Indien (SOI) sollicite le concours des gendarmes de la Brigade Nautique (BN) du Port ainsi qu’un aéronef de la Section Aérienne de la Gendarmerie (SAG) afin de porter secours à un individu tombé en pleine mer sur le secteur de la Plaine Colas à Saint-Joseph, comme l'indique le Facebook de la Gendarmerie de La Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 12:09

Emporté par une vague, le jeune homme de 24 ans s’est retrouvé rapidement à 200 mètres du rivage qu’il n’est jamais parvenu à rejoindre à cause d’un courant fort. Blessé aux mains et présent dans l’eau depuis une heure, l’intéressé a pu être secouru en mer par 2 gendarmes plongeurs de la BN du Port et extrait par hélitreuillage par les gendarmes de la SAG.



Sous la coordination opérationnelle du CROSS SOI, les gendarmes de la BN du Port ainsi que ceux de la SAG de Saint-Denis ont, une nouvelle fois, démontré, toute leur efficacité d’intervention en mer.



Une fois ramenée sur la terre ferme, la personne secourue a été examinée par un médecin du SAMU 974 puis transportée par les sapeurs-pompiers vers le CHU de Saint-Pierre."