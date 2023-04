A la Une . Un homme s'exhibe et se masturbe devant une école primaire

Un homme de 52 ans comparaissait ce lundi pour des faits d'exhibitionnisme devant une école primaire. Plus que les faits, c'est la caractère répétitif de ceux-ci qui inquiète le tribunal. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 4 Avril 2023 à 11:01

Charles V. est quelque peu connu de la justice pour des faits d'exhibitionnisme. À 52 ans, c'est la neuvième fois qu'il comparait pour répondre de cette déviance qui est la sienne. Bien que traité pour contenir ses pulsions, le 30 mars dernier à Saint-Paul, il a profité du retard de son infirmière pour sortir et boire alors qu'il est sous contrainte pénale avec obligation de soins.



Alors qu'il est devant une école primaire et sous l'effet de l'alcool, il baisse son pantalon et commencé à se masturber. Une femme le voit et, alors qu'elle est en présence d'une petite fille, elle a tout juste le temps de masquer les yeux de la gamine.



La femme alerte la police municipale qui intervient si rapidement que Charles V. a encore le pantalon baissé quand une agente arrive. La pauvre femme se fait copieusement insulter tandis que le contrevenant refuse de se soumettre au test d'aloolémie. Il est ensuite placé en garde à vue et déféré devant le tribunal ce lundi.



À la barre, il reconnait à demi-mot : "c'est l'alcool qui me fait faire n'importe quoi ! J'ai oublié un peu, je ne me rappelle pas de tout," lance tout penaud le prévenu. Avec 17 mentions à son casier judiciaire, c'est la neuvième fois qu'il est pris en flagrant délit d'exhibitionnisme, il est en état de récidive.



"L'alcool n'excuse pas tout, c'est la neuvième exhibition de monsieur et ce qui est inquiétant, c'est que c'est devant une école", fustige le parquet qui requiert une peine de 8 mois de prison ainsi que la révocation de 4 mois du sursis précédent ainsi que le maintien en détention. "Les faits sont reconnus. Il sait ce qu'il a fait et il en a honte. Il. n'y a pas de problème lorsqu'il suit son traitement", plaide la défense qui demande une peine entièrement assortie d'un sursis probatoire.



Le tribunal, après délibération, suit les réquisitions du parquet. Charles V. part pour une année en détention.