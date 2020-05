A la Une . Un homme renverse son ex au Tampon Un Tamponnais a été placé en garde à vue après avoir renversé son ex-compagne à proximité de la gare routière.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 19:29 | Lu 1122 fois

Ce qui paraissait être un violent accident de la route pourrait s’avérer être un drame de la séparation. Un homme a renversé son ex-compagne rue Albert Fréjaville cet après-midi. Les faits se sont produits à proximité de la gare routière.



Un témoin est venu porter les premiers secours à la femme gravement blessée aux jambes. Prise en charge par les pompiers par la suite, elle a été transportée au`CHU Sud. Le conducteur a été placé en garde à vue par les gendarmes. Les témoins de la scène vont être auditionnés pour tenter de savoir si la collision était intentionnelle ou non.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur