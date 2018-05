Un homme humilié après une prise de chimique à son insu ?

La police de Saint-Pierre tente d'en savoir plus sur les circonstances de tournage d'une vidéo dégradante diffusée sur le réseau Snapchat. On y voit un vieil homme figé, comme paralysé par une prise de tabac chimique dont La Réunion ne cesse d'entendre parler ces derniers mois.



La vidéo aurait été prise par des jeunes qui auraient offert à ce passant, dont l'état de santé est déjà fragile, une cigarette contenant visiblement de la drogue dite du chamane.



C'est la fille de cet homme, handicapé à 80%, qui après avoir vu la vidéo, a entrepris les premières démarches : d'abord de constat des sévices subies, auprès d'un médecin, puisque des gestes d'humiliation ont été perpétrés contre le dsexagénaire paralysé par l'effet de la drogue. On y voit les jeunes déposer de la cendre de cigarette dans le nombril de leur victime.



La fille de cet homme promet de ne pas en rester là et de faire toute la lumière sur cette vidéo humiliante.