Un homme frappe à mains nues un requin pour sauver sa fille

Ce Dimanche en Caroline du nord, Paige, 17 ans, se baigne au bord de la plage. Elle est alors happée sous l’eau par ce que son père, présent par chance à ses cotés, identifie immédiatement comme étant un requin. L’ancien pompier n’ayant pour seul arme que son courage et son amour pour ses enfants, frappe alors à mains nues à cinq reprises le visage de l’animal. L’homme finit par tirer sa fille des crocs du prédateur et applique alors machinalement les réflexes de son ancien métier. Calme et plein de sang froid, il extirpe la jeune fille hors de l’eau et lui donne les premiers soins.



Paige sera alors transférée par hélicoptère dans un hôpital à Greenville où elle sera amputée d’une jambe.



La jeune fille se rétablit petit à petit du drame, qui aurait pu virer au cauchemar si son père n’avait pas été là. "Je continuerai à rester positive", s’est-elle exprimée. Une cagnotte a par ailleurs été lancée pour le financement de ses soins médicaux.



Elle continue d’ailleurs de défendre la cause animale ainsi que les animaux marins et appelle au respect des requins et de leur environnement.