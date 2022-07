La grande Une Un homme fiché S vise avec un arc et des flèches les gendarmes à Saint-Leu

Les hommes du GIGN tentent de neutraliser un homme menaçant vis-à-vis des forces de l’ordre. Il est retranché chez lui à Saint-Leu. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 16 Juillet 2022 à 17:54

Un homme s’est retranché chez lui ce samedi après-midi au Plate Saint-Leu. Ce sont ses proches qui ont passé l’appel aux forces de l’ordre au vu de son état.



L’homme est âgé de 37 ans et est originaire de métropole. La semaine dernière, il avait fait l’objet d’une garde à vue dans le cadre de violences intra familiales. Il présente la particularité d’être fiché S.



Lorsque les gendarmes sont intervenus à son domicile en fin d’après-midi, il les a menacés et a visé dans leur direction en se munissant d'un arc et de flèches.



Les hommes du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale ont pris leur quartier dans un poste avancé situé dans un local de la mairie de Saint-Leu. L’homme né en 1985 est toujours retranché chez lui.



La fiche S (pour « atteinte à la sûreté de l’Etat ») est l'une des catégories du fichier des personnes recherchées (FPR). Cette fiche contient notamment l’état civil, le signalement, la photographie, les motifs de recherche et la conduite à tenir en cas de découverte mais n'entraîne aucune action automatique de coercition à l’encontre d’une personne.



Ayant un rôle d'alerte, la fiche S concerne des personnes que la France (ou un autre pays car ce fichage est européen) soupçonne de visées terroristes ou d’atteinte à la sûreté de l’Etat (ou de complicité), sans pour autant qu’elles aient commis de délit ou de crime.