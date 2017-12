Un homme et une femme projetant des attentats en France interpellés

Deux personnes en contact avec des membres de Daesh ont été arrêtées la semaine dernière à Lyon et Paris. Elles préparaient des attentats mais semblent ne pas avoir de liens entre elles.



Le jeune homme et la jeune femme, respectivement âgés de 21 et 19 ans, projetaient de commettre des attentats sur le sol français en visant notamment des agents en uniforme.



Interpellée le 18 décembre en région parisienne, la jeune femme a notamment approuvé les attentats de 2015 durant sa garde à vue, et a reconnu préparer « un projet d’action violente ». Elle a également fini par avouer être à la recherche d’armes à feu depuis le mois d’octobre.



L’homme interpellé le 22 décembre à Lyon projetait quant à lui de commettre une attaque à l’aide d’une arme à feu ou d’arme blanche contre des militaires.



Leur projet était très avancé. Ils avaient tous les deux réalisé des repérages.