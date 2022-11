Un homme disparait du CHU Sud : Un appel à témoins lancé

Les autorités alertent la population d'une disparition inquiétante. Théodore, 54 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis le 26 octobre à 16 heures. Il avait alors quitté le CHU Sud sans prévenir ses proches.



L'homme de type cafre-malbar a les cheveux mi-long gris, les yeux noirs et mesure 1,75 mètre. Il est de corpulence mince et porte une moustache. Il était habillé d'un pull rouge et d'un pantalon bleu lorsqu'il a disparu.