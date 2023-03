A la Une . Un homme découvre 2,6 kg d'or dans une roche avec un détecteur bas de gamme

Un homme de 43 ans, qui préfère rester anonyme, a fait une découverte incroyable lors d'une promenade dans l'Etat de Victoria, en Australie. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 08:55

Armé d'un détecteur de métaux bas de gamme, l'homme a trouvé une roche blanchâtre pesant 4,6 kg, striée de pépites d'or.



Il a emmené sa découverte dans un magasin spécialisé, où le gérant, Darren Kamp, a examiné la roche et a été stupéfait de trouver 83 onces d'or, soit 2,6 kg.



Cette découverte est très rare, même pour un professionnel chevronné comme lui. Le magasin a racheté l'or à l'homme pour environ 150.000 euros et la nouvelle a fait la une des journaux locaux. L'heureux découvreur a décidé de dépenser l'argent pour sa famille, déclarant : "Ma femme sera contente".



L'Australie possède les plus grandes réserves d'or de la planète, et la zone où la roche a été trouvée est connue des chercheurs d'or depuis les années 1800.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur