A la Une . Un homme décapité par son fils à Saint-Priest

​Il est actuellement en garde à vue et devra expliquer son geste. Un jeune homme d’une vingtaine d’années a tué son père et l’a décapité. Par LG - Publié le Dimanche 14 Août 2022 à 15:28

Scène d’horreur cette nuit dans le Grand Lyon. Un homme d'une soixantaine d’années a été décapité sur un parking dans la ville de Saint-Priest. L’auteur présumé de ce meurtre est son fils.



Peu après 2h du matin rue Louis Braille dans cette ville de la métropole lyonnaise, les policiers municipaux alertent leurs collègues de la police nationale. Ils viennent de découvrir un corps sur un parking et voient déambuler un jeune homme tenant une tête dans une main et un couteau dans l'autre main.



La brigade anti-criminalité se charge d'appréhender l’auteur des faits. Il est interpellé dans un parc à proximité des lieux du meurtre.



Au moment de son interpellation, il a tenté de blesser les policiers à l'aide de son couteau et aurait crié "Allah Akbar", selon Le Progrès. Son audition devrait permettre d’en savoir plus sur ses motivations.



Agé de 25 ans, le suspect est connu pour des faits de droit commun, notamment des différends familiaux sur fond d'alcool et de stupéfiants.