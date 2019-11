La grande Une Un homme d'une quarantaine d'années meurt noyé à l'Hermitage





Un homme est mort noyé ce samedi matin dans le lagon de l'Hermitage. La victime d'une quarantaine d'années a été sortie de l'eau par des témoins.Son identité et les causes de la noyade restent pour l'heure inconnues.Un tragique accident qui intervient une semaine jour pour jour après la disparition d'un touriste écossais , samedi dernier.