Un homme accusé de viol parce qu'il refuse les avances d'une adolescente

Les faits se sont passés en mars 2017, dans le nord de la France. Une jeune fille de 16 ans dépose une plainte au commissariat de Beauvais pour viol.



Elle explique aux policiers qu'elle a été enlevée par un homme dans un 4X4 et qu'il l'a violée dans une forêt.



Au cours du dépôt de plainte, elle met les enquêteurs sur la piste d'un individu de 36 ans à qui appartient le 4X4.



L'homme est interpellé à son domicile au petit matin par le RAID. Après avoir défoncé sa porte d'entrée, les forces de l'ordre le tirent de son lit sans ménagement.



Placé en garde à vue, le père de famille nie les faits et explique que c'est l'adolescente qui le harcelait afin d'obtenir de lui des faveurs sexuelles.



Pour preuve, il sort son portable et montre aux enquêteurs les messages que la jeune fille lui a envoyés.



Forts des nouveaux éléments, les policiers comprennent que la jeune fille éconduite a tout inventé afin de se venger.



Elle a été condamnée par le tribunal de Beauvais à une mesure de protection judiciaire et à une indemnisation des préjudices.



Fait rarissime, le commissariat s’est porté partie civile et a obtenu l’euro symbolique qu’il demandait.