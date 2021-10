A la Une . Un hommage rendu au Mahatma Gandhi à Saint-André

Le maire de Saint-André, Joé Bedier, a tenu à rendre hommage ce samedi au Mahatma Gandhi ce samedi 2 octobre en présence des élus, de l’association Tamij Sangam et du consul de l’Inde. La commémoration du 152eme anniversaire est organisée chaque année à Saint-André devant la stèle en l’honneur du personnage éponyme qui donne son nom à un des lycées de la Ville. Le maire et les personnalités présentent ont rappelé l’importance des valeurs de dialogue, de non violence et de solidarité. "Un personnage historique qui par son combat incarnera toujours des valeurs et des principes immuables" a déclaré l'édile saint-andréen : Par NP - Publié le Dimanche 3 Octobre 2021 à 08:00

"Il est important pour moi d’honorer avec l’équipe municipale, en cette journée internationale de la non-violence, ce philosophe qui a toujours lutté pour un avenir meilleur. Son combat est inédit et singulier de par sa méthode et son état de penser. Il devrait toujours être valorisé, ce n’est pas seulement la lutte pour la paix, mais aussi la solidarité et l’émancipation.



Le Mahatma Gandhi a toujours véhiculé des messages symboliques à son peuple. Aujourd’hui, son action pour l’indépendance de l’Inde peut se confondre humblement à notre projet de territoire. Notre projet qui consiste à faire de Saint-André une ville plus économique, plus attractive, plus sociale, plus écologique et plus digne vis-à-vis de sa population.



Enfin, je conclurai avec cette citation du Mahatma Gandhi qui disait : « La règle d'or de la bonne conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents ».



Ayons donc tous à l’esprit, que nous avons le devoir d’être plus humain, tolérant, d’être créatif, de réinventer tous les jours en nous appuyant sur des principes de vérité, de justice et de respect."