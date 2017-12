Un "hommage populaire" dédié à Johnny ce samedi

Le cortège partira à midi heure de Paris de la place de l’étoile, depuis l’Arc de Triomphe. "Il est important qu'il y ait une grande proximité avec les fans ce samedi" a précisé Sébastien Ferran, le manager de Johnny Halliday.



Le cortège avancera sur la voie descendante jusqu'à la place de la Concorde, puis jusqu'à la place de la Madeleine. Au moins 500.000 personnes sont attendues et 500 motards accompagneront le cortège funéraire, ouvert par la moto de Johnny.



Les obsèques devraient se tenir entre 13 heures et 15 heures, en l'église de la Madeleine. Johnny devrait ensuite être enterré sur l'île de St Barth, dans les Antilles, ou il passait toutes ses vacances avec sa famille et y avait même élu domicile.