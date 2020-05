Un hommage aux soignants prévu le 14 juillet

Un hommage sera rendu aux soignants le 14 juillet, lors des cérémonies de la fête nationale. C’est la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui l’a annoncé ce mercredi lors d’une conférence de presse tenue à l’issue du conseil des ministres. Le président souhaiterait "que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19". Une reconnaissance "symbolique, de la nation toute entière", a-t-elle ajouté.



Le 1er janvier 2021, une promotion unique de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite comprenant "une part importante de personnes ayant contribué à la lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité", sera publiée.



De plus, une "médaille de l’engagement face aux épidémies" pourrait aussi être "réactivée" pour récompenser ces acteurs. Une médaille disparue au début des années 1960.