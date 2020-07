A la Une ... Un hommage astrophotographique pour un père de famille parti trop tôt

Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 21 Juillet 2020

Sous l’immensité de la Voie Lactée, deux jeunes hommes regardent le ciel, illuminé par des milliards d’étoiles. Au sommet d’un rocher volcanique, ils tiennent entre eux un vélo, celui de leur père, décédé il y a trois semaines.



Cette image, époustouflante de beauté et de poésie, vient rendre hommage à ce père de famille parti trop tôt.



"Je ne m’attendais pas à la réussir à ce point là, et que l’émotion qu’elle suscite derrière soit aussi grande" nous confie Vivien Ripol, auteur de la photo, "elle plaît vraiment beaucoup à ma famille endeuillée."



Le passionné d’astrophotographie a voulu rendre un hommage à la hauteur de la personne qu’était son beau-père:



"Marcel, c’était un ange sur terre. L'homme le plus bon, le plus bienveillant, et le plus droit que je n’ai jamais connu. Je ne suis pas spécialement croyant, mais je pense que nos défunts veillent sur nous depuis là-haut, et je pense qu’il est sur la photo."



Vivien et ses deux beaux-frères n’ont pas hésité à braver le froid de la Plaine des Sables dans la nuit de jeudi à vendredi pour capturer cet instant sublime: "Le résultat nous l’a bien rendu".





