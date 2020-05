A la Une . Un homicide évité de peu à St-Pierre Un homme, muni d’une arme de poing, a tiré sur sa belle-soeur et sa nièce suite à un conflit familial. Miraculeusement, elles ont survécu et l’auteur des coups de feu interpellés.





La rue Andinaik à la Ligne-des-Bambous est encore sous le choc. Il s’en est fallu de peu pour qu’une veillée funèbre s’y déroule ce dimanche. Une femme et sa fille ont échappé de peu à la mort.



Dans la matinée, celle-ci se rend avec sa fille chez son beau-frère, visiblement dans l’idée de régler un différend familial autour d’un partage de terrain. La discussion dégénère et le beau-frère sort une de poing de petit calibre avant de faire feu.



Les deux femmes sont blessées, dont une au niveau de la tête, mais parviennent à s’enfuir. Elles ont été transférées à l’hôpital et sont hors de danger. De son côté, l’auteur des coups de feu a été interpellé. Le parquet qualifiant actuellement les faits de tentative d’homicide.



Le fils du suspect, venu dans la soirée apporter un repas à son père, a également été placé en garde à vue. Il lui est reproché d’avoir participé au différend. L’auteur présumé des coups de feu pourrait être présenté à la justice dès demain. Nicolas Payet Lu 721 fois