Un gymnase de Saint-André part en fumée en vidéo

Pour l’instant, rien n’explique les causes de l’incendie qui a ravagé le gymnase Michel Debré à Saint-André. Le feu aurait débuté dans la nuit de vendredi à samedi pour une raison encore inconnue. Le bâtiment et plus particulièrement le toit sont fortement endommagés.



Au total, 25 soldats du feu ont été mobilisés jusqu’à 4h du matin pour vaincre les flammes. Une plainte a été déposée et l’enquête est en cours.