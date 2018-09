Un groupe de parole pour gérer son stress

Ce rendez-vous destiné à un public inter-générationnel se déroulera le mardi 2 octobre 2018 au Case de l’Hermitage de Fond de Puits. Une manifestation proposée par la mairie de Saint-Paul, labellisée ville santé OMS, de 9 heures à 11 heures.



Ce groupe de parole abordera la question la gestion du stress s’inscrit dans le cadre du Plan d’activités occupationnel mis en place par la commune dans les quartiers saint-paulois.



L’événement vise à emmener dans toutes les zones du territoire : « La Santé au plus près de chez vous ». Le slogan de l’opération est on ne peut plus parlant.