La grande Une Un groupe de jeunes en bouée en difficulté dans l'embouchure de la rivière Saint-Etienne

La section aérienne de gendarmerie (SAG), des plongeurs et les pompiers sont sur place. Par PB - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 17:28

Alors que les pluies de ces dernières heures ont fait gonfler les cours d'eau, un groupe de quatre jeunes d'une vingtaine d'années en bouée s'est mis en difficulté à l'embouchure de la rivière Saint-Etienne.



Si deux jeunes ont réussi à gagner la terre ferme et donner l'alerte, les deux autres ont été récupérés par l'hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie (SAG).



Des plongeurs de la gendarmerie et les secours médicalisés ont également été mobilisés.