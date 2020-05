A la Une ... Un groupe de cachalots observé au large de La Possession, un fait rare Par Marine Abat - Publié le Lundi 18 Mai 2020 à 09:58 | Lu 768 fois

À peine une semaine depuis le déconfinement et déjà de belles surprises. Après la rencontre des premières baleines à bosse au large de nos côtes ce samedi, hier, c'est un groupe de cachalots qui a été observé par l'équipe de Globice.



"Alors que la migration des baleines à bosse les conduit chaque année à cette époque de l'Antarctique vers les eaux plus chaudes de La Réunion pour mettre bas et s'accoupler, d'autres grands cétacés sont visibles tout au long de l'année à quelques miles nautiques de nos côtes : les cachalots", explique l'association sur sa page Facebook.



Si on peut apercevoir quelques individus au gré des observations, il est plus rare de rencontrer des groupes conséquents. Ce fut pourtant le cas ce dimanche matin, au large de La Possession, où les équipes de Globice ont été témoins de scènes de nourrissage impliquant une dizaine d'individus, dont un petit. Un moment qu'on imagine magique !







