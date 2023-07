Un grand succès pour la Fête de la Mer et des Littoraux organisée par le TCO

Sensibilisation et engagement pour la préservation des littoraux : Les médiateurs du TCO ont joué un rôle clé en parcourant les cinq communes du territoire pendant trois jours. Leur objectif était de sensibiliser les usagers, les scolaires et le grand public aux enjeux environnementaux liés à nos littoraux. À travers des ateliers interactifs, des échanges enrichissants et des interventions itinérantes, ils ont transmis des valeurs essentielles pour la préservation de notre environnement marin. Une marraine engagée et inspirante : L’événement a également bénéficié de la présence exceptionnelle d’Alice Lemoigne, double championne du monde de longboard et marraine de la Fête de la Mer et des Littoraux. Avec sa passion pour les océans et son engagement inébranlable, elle a su inspirer les participants et les encourager à agir pour protéger nos écosystèmes marins. Des activités participatives pour tous : Les enfants et le public ont également été au cœur de cette fête, avec une multitude d’activités participatives. Des ateliers de sensibilisation, des jeux éducatifs et des initiatives de nettoyage des plages ont permis à chacun de s’impliquer activement dans la préservation de nos littoraux. Les sourires rayonnants et l’enthousiasme des participants témoignent de l’importance de ces actions collectives. Un appel à la préservation de nos océans : La Fête de la Mer et des Littoraux du TCO a été bien plus qu’un simple événement festif. Elle a constitué une prise de conscience collective quant à l’urgence de protéger nos océans et de préserver la richesse de nos littoraux. Elle a également renforcé l’engagement du TCO à continuer ses actions pour la préservation de notre environnement marin.