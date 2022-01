Météo Un grand soleil puis de la grisaille dans les hauts

Après le passage d'un front froid hier, le soleil refait son apparition et les températures reviennent à la normale de saison. Par NP - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 06:15

Bulletin du jour de Météo France :



Flux de secteur Sud-Est modéré à assez fort dans une atmosphère plus sèche.



Au lever du jour, mis à part quelques entrées maritimes toujours possibles sur le Sud-Est de l'île, le soleil n'a aucun mal à s'imposer.



Les températures retrouvent des normales pour la saison, voire légèrement inférieures dans les Hauts.



Les versants montagneux s’ennuagent lentement avant la mi-journée, laissant les principaux pitons dégagés toute la journée.



Le vent de Sud-Est demeure soutenu, même s'il perd un peu de vitesse par rapport à la veille : les rafales atteignent 60 km/h vers Champ-Borne mais aussi sur la région des plages, les crêtes ou les sommets exposés. A nouveau, seules les baies de Saint-Paul et de la Possession restent à l'abri.



L'après-midi, dans l'intérieur la grisaille prend le dessus dans les Hauts mais les pluies sont rares ; les sommets de plus de 1500 mètre restent encore au-dessus des nuages. Les franges côtières sont la plupart du temps au soleil, à l'exception de la route en Corniche qui finit par se retrouver sous les nuages, voire sous une averse en fin d'après-midi.



La mer demeure forte à très forte au vent et au déferlement de la houle de secteur Sud qui se maintient entre 2.50 mètres et 3.50 mètres de La Pointe-des-Aigrettes à Piton-Sainte-Rose.