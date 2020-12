Un grand merci aux participants de l’opération « Mon boutey plastik i fé voyaz a moin » !

► 25 560 bouteilles en plastique ont été collectées à des fins de recyclage dans les gares du Port et de Saint-Paul, et dans les agences Kar’Ouest de La Possession, Saint-Leu et Trois-Bassins.En gare routière de Saint-Paul, lieu de passage incontournable, près de 11 000 bouteilles ont rejoint le bac jaune. Parmi les agences, celle de Saint-Leu affiche près de 3 800 bouteilles au compteur.► Grâce à cette action de recyclage, 5 112 titres de transports ont été offerts aux voyageurs, en version dématérialisée pour vous inciter à tendre vers le « zéro papier » et réduire ainsi l’empreinte environnementale de la SEMTO sur le réseau Kar’Ouest Les partenaires de cette opération (à l’initiative de la SEMTO et CYCLÉA au service du TCO) se félicitent de la mobilisation de l’ensemble du territoire de la côte Ouest en faveur de la transition écologique ! Bravo à tou(te)s les participant(e)s !Cette action collective est une initiative qui encourage la poursuite des efforts de chacun pour une gestion plus responsable et vertueuse sur le territoire de la côte Ouest . C’est tous ensemble que l’Ouest s’est engagé dans cette voie du développement durable.