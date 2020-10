A la Une .. Un grand ficus abattu à St-Leu : L'arbre aurait pu être sauvé pour Extinction Rébellion et Thierry Robert

Un constat "navrant" pour Extinction Rébellion mais aussi pour l’ancien maire de St-Leu, Thierry Robert, qui n’a pas manqué de réagir. En effet, un ficus de plusieurs mètres de haut a été coupé hier à l’entrée de la ville. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 14 Octobre 2020 à 11:11 | Lu 1159 fois

L’arbre offrait de l’ombre mais aussi un abri pour les oiseaux du centre-ville. Le ficus qui se situait à l’angle du boulevard Bonnier et de la rue du Lagon a été abattu hier matin. "Son tronc est attaqué par des termites" et l’arbre "qui risque de chuter, constitue une menace pour les passants", a alerté la mairie dans une communication.



"C’était un des rares arbres de la rue", s’est ému le mouvement Extinction Rébellion qui remet en cause la politique écologique de l’édile Bruno Domen. "Il était peut être attaqué par les longicornes mais à la vue du tronc coupé il paraissait loin d'être mort".



Même réaction du côté de l’ex-maire Thierry Robert qui a également réagi sur sa page Facebook. "Le pied flamboyant à l'entrée de St-Leu était pour tous irrécupérable, j'ai mis tous les moyens, on l'a sauvé! Maintenant à St-Leu prétextant un arbre malade, on le coupe!"

Extinction Rébellion attend désormais que "des arbres endémiques de bonne taille" soient replantés "pour compenser le massacre".



Ce seront des cocotiers et des palmiers divers qui seront plantés à la place du ficus, a rassuré ce mercredi la mairie par l'intermédiaire de Nadège Bernon deuxième adjointe. "Nous avons la volonté de replanter trois arbres pour chaque arbre coupé", précise-t-elle. "Des fois, il faut prendre des décisions douloureuses pour la sécurité de nos concitoyens" . La municipalité fait également valoir un projet de plantation de 100 000 arbres du côté de Stella sur 60 hectares.