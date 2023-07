Communiqué Un grand battle de danse hip-hop et dancehall à Saint-Benoit

Communiqué de la ville de Saint-Benoit : Par N.P - Publié le Mercredi 5 Juillet 2023 à 14:49

Saint-Benoît n’en finit pas de s’animer ! Le samedi 8 juillet de 13h30 à 19h, l’Esplanade du front de mer accueillera un grand Battle de danse hip-hop/krump & dancehall.



Cet événement est proposé par l’association bénédictine Feel the Vybz en partenariat avec la ville.



Lors de ce grand battle, des danseurs amateurs ou confirmés s’affronteront en 1 vs 1 devant un jury de trois professionnels : Patra (dancehall), Dutty (Hip Hop), et Tha Gaze (Krump). Ce battle sera animé par DJ T-Wony et Kerson.



Cette grande démonstration est l’occasion pour le public de découvrir cette pratique qui mêle danse et sport. Des stages de découverte seront également proposés aux jeunes.



Au programme :



STAGE



9h-10h30 : Dancehall avec Maeva



10h30-12h : HipHop avec Kerson



Inscriptions OBLIGATOIRES au 0693524126





BATTLE



12h00/19h00 : Restauration sur place



13h30 : Arrivée des danseurs + Inscription Impérative



14h00 : Show d’ouverture (Groupe de danseuses Patra)



14h30 : Début des pré-sélections HIP-HOP/KRUMP*



15h30 : Début des pré-sélections DANCEHALL/AFRO*



16H30 : Début des Battles* Quart de final / demi-finale



17h30 : PAUSE



18h00 : Démonstration des juges



18h30 : Finales*



19h30/20h00 : Soirée à l’Olive Bleue Café - AFTER VIP Cocktail





Street Food – Surprises – Danse (Tarif 25 euros par personne)



***Battle = Hip-hop/Krump Dancehall/Afro



N’hésitez pas à inscrire vos enfants au 0693524126.