Un gramoune mortellement fauché à St-Louis, la gendarmerie lance un appel à témoin

Le mercredi 03 octobre entre 09h45 et 10 heures, un accident impliquant un véhicule et un piéton âgé de 94 ans s'est produit au niveau du 31 chemin Savignan, dans le quartier de la Rivière-Saint-Louis. Suite à la collision, le conducteur du véhicule a poursuivi sa route.



Le piéton a quant à lui succombé à ses blessures quelques heures plus tard, à l'hôpital de Saint-Pierre. Dans le cadre de l'enquête ouverte, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant d'identifier le véhicule en cause est priée de contacter la brigade de gendarmerie de ST LOUIS au numéro suivant : 02 62 45 82 82