A la Une . Un glissement de terrain s'est produit sur la falaise de la Montagne

Un glissement de terrain s'est produit sur la falaise de la Montagne, côté Saint-Denis. La balafre est visible depuis quelques jours. Par N.P - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 16:53 | Lu 1690 fois





Ce glissement de terrain se situe "à gauche des rampes et visible de Bellepierre", nous précise une Zinfonaute que nous remercions pour ce cliché.



Les pluies de saison accélèrent les mouvements de sol et il n'est pas rare de constater pareil glissement de terrain avec un relief si escarpé que celui de La Réunion.



Cette terre à vif le long de la paroi n'était pas là il y a quelques jours encore. Un glissement de terrain s'est produit le long de la falaise de la Montagne.Ce glissement de terrain se situe "à gauche des rampes et visible de Bellepierre", nous précise une Zinfonaute que nous remercions pour ce cliché.Les pluies de saison accélèrent les mouvements de sol et il n'est pas rare de constater pareil glissement de terrain avec un relief si escarpé que celui de La Réunion. Fin janvier , un éboulis avait rendu nécessaire la fermeture totale de la route du littoral deux dimanches de suite pour permettre des travaux de purge de la falaise.





Publicité Publicité