Météo Un généreux soleil après une nuit fraîche

"Ce matin à 4 heures, on relevait 2.5 degrés au sommet du Volcan, 5.5 degrés à la Plaine des Cafres et 3 degrés au Maido", indique Météo France dans son bulletin du jour. Tour au long de la journée, de belles éclaircies sont attendues. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 6 Septembre 2021 à 06:02

Le bulletin de Météo France :



Alizé modéré à assez fort dans une masse d'air peu humide.



Soleil et vent.



Cette semaine débute par une belle journée d'hiver. Au petit matin, seule la côte au vent, de Sainte Rose à Sainte Marie subit d'éphémères et faibles ondées çà et là mais cela ne dure pas.



Dans les hauts, grâce à un soleil généreux la fraicheur matinale se fait vite oublier ( ce matin à 4 heures on relevait 2.5 degrés au sommet du Volcan, 5.5 degrés à la Plaine des Cafres et 3 degrés au Maido ).



Ensuite, pas de grand changement la matinée reste lumineuse avec uniquement quelques nuages à mi pente principalement sur les flancs Sud et Est du volcan.



L'après-midi, les conditions sont toujours aussi clémentes avec tout au plus un peu d'ombre dans les hauts de Saint-Paul et vers le Port avec des débordements nuageux sans conséquence. Au Maïdo, au volcan et sur la Plaine des Cafres, le soleil règne sans partage tout au long de la journée, les éclaircies restent très belles dans les cirques.



L'alizé, toujours bien turbulent, atteint 70 km/h en rafales de Saint-Joseph à la Pointe au Sel. De Saint-Benoît à Saint-Denis, il est moins fougueux avec des pointes limitées de 50 à 60 km/h. Ce vent est également sensible en montagne et dans une moindre mesure dans les plaines.



Les températures demeurent proches des valeurs de mi-saison, avec des maximales voisines de 24 à 27°C sur le littoral voire 28°C pour les baigneurs de l'Ouest, 22°C à Cilaos et 16°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.



La mer reste capricieuse, forte au vent avec une houle de secteur Sud de 1m50 le long des côtes Ouest et Sud et une houle d'alizé voisine voire légèrement supérieure à 2 mètres le long de la côte Est.