Un gendarme se suicide devant Matignon

Un gendarme de la Garde Républicaine a été retrouvé mort dans les jardins de l’hôtel de Matignon, la résidence officielle du Premier ministre.



L’homme portait son uniforme et se serait donné la mort avec son arme de service. Ce mari et père famille âgé de 45 ans était chargé de la protection du bâtiment.



Un profond malaise au sein du service de sécurité est rapporté depuis plusieurs mois, mais rien ne permet pour l’heure d’établir un lien entre cette situation et le drame.



Les enquêteurs de l’Inspection générale de la gendarmerie ont été chargés de faire la lumière sur les circonstances de sa mort. Edouard Philippe, actuellement en déplacement en Nouvelle Calédonie, a adressé ses condoléances à la famille dans un communiqué.