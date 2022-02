A la Une . Un gendarme filmé donnant des coups de pied à un homme : le commandant de la Gendarmerie répond

​Le commandant de la Gendarmerie de La Réunion apporte un éclairage suite à la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une séquence vidéo montrant un gendarme donner des coups de pied à un homme précédemment neutralisé avec un taser. Le militaire fait l'objet d'une mesure disciplinaire, sans même présager des suites de l'enquête menée par le parquet de Saint-Pierre. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 16:37





Sollicité, le commandement de la Gendarmerie apporte sa lecture sur l’enchaînement des événements. "Les faits se déroulent suite à des appels du voisinage pour un homme visiblement ivre et tapant violemment dans le portillon de la brigade. Il hurle des insultes contre la gendarmerie", commence par contextualiser le général Pierre Poty.



Les gendarmes vont alors à la rencontre de l’excité mais celui-ci continue sur le même registre. "Ils ont été insultés à de nombreuses reprises", ajoute le général Poty. "Il semblerait que le mis en cause voulait être interpellé, ce qui expliquerait pourquoi il s'est montré insultant envers les militaires et a créé du scandale devant la brigade", explique le commandant de la Gendarmerie.



C'est le commandant qui a alerté le parquet



Bien que le trublion ait délibérément provoqué sa neutralisation par les militaires, les deux coups de pied adressés par le gendarme alors que l’homme semblait peu virulent une fois assis a amené sa hiérarchie à prendre une mesure disciplinaire.



"En plus des décisions judiciaires qui pourront être prises par madame la procureure de Saint-Pierre, une mesure de suspension a été demandée et une procédure disciplinaire interne a été initiée", nous informe le général Poty.



