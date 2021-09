A la Une . Un gendarme en service violemment agressé à Saint-Benoit

Des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique se sont déroulés ce vendredi aux alentours de 10h40 dans la commune de Saint-Benoit. Un individu a violemment agressé un gendarme. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 24 Septembre 2021 à 18:01

Ce vendredi matin, alors qu'il effectuait un contrôle de sécurité routière non loin de la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoit, un militaire de la brigade motorisée exerçant en civil pour les besoins du service aperçoit un piéton se dirigeant vers la pharmacie, sans masque. Il s'approche de lui, décline sa fonction puis lui demande de porter un masque, comme l'exigent les textes en vigueur ainsi que le protocole sanitaire.



Fortement agacé par la réflexion, l'homme commence par bousculer le militaire puis lui assène de nombreux coups. L'alerte est donnée et l'agresseur interpellé immédiatement. Après avoir été ausculté, le gendarme s'en sort avec une ITT de 10 jours.



À cette heure, l'agresseur est toujours en garde à vue dans l'attente d'une expertise psychologique qui décidera si il est ou non, en état d'être déféré devant la justice.



