Un gendarme du GIGN tué en Guyane

Un membre du GIGN a été tué par balle en Guyane. Âgé de 35 ans, le militaire était en opération sur le site d'orpaillage de Dorlin, au centre de ce département d'outre-mer.



En 2012, deux militaires avaient été tués et deux gendarmes grièvement blessés par balles lors d'une opération conjointe armée/gendarmerie contre des chercheurs d'or clandestins en Guyane, déjà sur ce même site de Dorlin.



Depuis de nombreuses années, de nombreuses opérations de lutte contre l’orpaillage illégal ont été conduites par les gendarmes, appuyés par les forces armées en Guyane. Ce type d’actions s’inscrit dans une logique de harcèlement permanent des orpailleurs illégaux par les militaires de l’opération « Harpie », sous l’autorité du Préfet de la région Guyane et du Procureur de la République.



En complément des actions terrestres, des opérations héliportées sont régulièrement menées par la Section Aérienne Gendarmerie et l’Antenne GIGN, frappant directement au coeur des sites de production.