Communiqué Un gastro-entérologue de renommée mondiale en mission à La Réunion

Le Professeur Xavier Roblin, spécialiste des maladies inflammatoires chroniques intestinales au CHU de Saint-Étienne, effectue actuellement sa troisième mission au CHU de La Réunion pour apporter son expertise aux patients. Sa renommée internationale contribue à la formation des équipes médicales et paramédicales, à l'universitarisation de La Réunion en hépato-gastro-entérologie et à la rédaction de projets médicaux en collaboration avec l'Assurance Maladie. Des consultations sont organisées pour les patients atteints de MICI afin d'améliorer leur prise en charge. Par Zinfos 974 - Publié le Lundi 13 Mars 2023 à 15:02

Le Professeur Xavier Roblin, gastro-entérologue au CHU de Saint-Étienne et spécialiste des maladies inflammatoires chroniques intestinales est actuellement sur l’île pour sa troisième mission au CHU de La Réunion pour apporter son expertise aux patients.



Les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) sont un ensemble de maladies en développement dans tous les pays industrialisés et atteignant souvent de jeunes adultes. Elles sont à l'origine d'une dégradation significative de la qualité de vie. À la Réunion, une aide à la prise en charge des patients dans le domaine des MICI est proposée depuis plusieurs années au CHU par le moyen de réunions mensuelles en visioconférence avec le Pr Roblin.



Spécialiste nationale des maladies inflammatoires chroniques intestinales que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique au CHU de Saint Étienne et membre du Groupe d'Étude Thérapeutique des Affections Inflammatoires du Tube Digestif (GETAID), la renommée du Professeur Xavier Roblin est internationale. Il a d’ailleurs grandement contribué à la nomination du CHU de La Réunion parmi les 59 centres européens du GETAID.



À l'occasion de sa venue sur l’île, des consultations sont organisées avec les patients suivis afin d’apporter des réponses aux questions qu’ils pourraient se poser sur leur pathologie et contribuer à l’amélioration de leur prise en charge de façon générale.



Le Professeur Roblin profitera également de son séjour afin de parfaire les connaissances des équipes médicales et paramédicales dans le domaine des MICI.



Sa présence sur l’île a aussi pour objectif de contribuer à l'amélioration de la formation des internes et, à terme, de la perspective d'universitarisation de la Réunion en hépato-gastro-entérologie par l’organisation de journées universitaires et en favorisant l'arrivée de jeunes médecins ayant l'ambition de devenir universitaire (professeur universitaire, rôle clé pour l'enseignement des futurs médecins). En ce sens, il participe, par ailleurs, aux cours dispensés aux étudiants de médecine de La Réunion.



Enfin, sa présence au CHU de La Réunion a été mise à profit pour l'écriture de projets médicaux : un travail réalisé avec l'Assurance Maladie sera prochainement présenté lors des Journées Francophones d'Hépatologie et d'Oncologie Digestive (JFHOD) qui se tiendront à Paris le 18 mars prochain.