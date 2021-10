La grande Une Un front froid aborde La Réunion ce jeudi

Même s'il a bien plu sur La Réunion ce mardi, ce n'est qu'à partir de ce jeudi que les conditions météorologiques vont vraiment se dégrader, selon Météo France. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 17:53

Il devrait encore pleuvoir un peu mardi soir et mercredi après-midi. Mais c'est dans la soirée de jeudi après-midi que les averses devraient gagner l'ensemble de La Réunion avant même de s'intensifier dans la nuit.



Voici les prévisions de Météo France



Mercredi 6 octobre : On profite d'une jolie matinée avec des nuages de pente qui prennent leur temps pour s'installer. Dans l'après-midi, l'activité nuageuse est surtout concentrée dans le sud de l'île. Des averses éparses sont probables au sud d'une ligne brisée partant de Saint-Louis en allant vers le Dimitile, bifurquant vers la Plaine des Cafres puis Sainte-Rose.



Plus au nord, le ciel est bien plus lumineux, et on peut même parler de temps très agréable sur toute la côte. Dans les Cirques il fait bon, avec des éclaircies plus généreuses que la veille.



Le vent de Nord à Nord-Ouest reste modeste, mais signale l'arrivée prochaine d'un front pour jeudi soir. Une petite houle australe sans prétention vient donner une mer agitée dans l'ouest. Les températures marquent une hausse appréciée dans le nord.





Jeudi 7 octobre : La matinée se déroule sous un ciel bien encombré. Des pluies éparses se produisent sur les hauts de Saint-Louis et la région du Tampon. L'après-midi, les nuages s'épaississent et les pluies se généralisent à l'ensemble de notre île. Durant la nuit suivante, les pluies s'intensifient nettement au passage d'un front froid.

Le vent d'ouest faible en matinée, s'oriente au Sud et se renforce l'après-midi. Les températures fléchissent.

La mer est peu agitée sur la côte Nord. Elle est agitée partout ailleurs, avec une houle australe voisine de 1,5 mètres.



