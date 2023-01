Un franc succès pour le séminaire de la MTPA post-covid

Après deux ans, l'île Maurice a retrouvé une activité touristique importante et salue le retour des Réunionnais sur son territoire. Signe de cette bonne santé économique, le premier séminaire organisé par la MTPA à La Réunion (Mauritius Tourism Promotion Authority) en coopération avec Air Mauritius et les acteurs du privé a été un franc succès.



Cet événement phare qui a eu lieu le 24 janvier dernier a rassemblé plus de 30 partenaires mauriciens (hôteliers, agences locales, etc.) et plus de 40 agents de voyages et partenaires réunionnais (dont l’aéroport de Pierrefonds). L’objectif était de mettre en relation ces acteurs pendant cette journée afin qu’ils tissent des liens et des partenariats. Des présentations, des temps d’échanges individuels et des jeux destinés aux agents de voyages ont également rythmé cette journée.



L’île Maurice n’a cessé d’impulser de nouvelles dynamiques touristiques depuis sa réouverture. Depuis deux ans, la MTPA organise des campagnes marketing d’ampleur afin de toucher le public réunionnais et accompagner les agences de voyages dans leur reprise économique vers la destination voisine.



Maurice a aussi mis en place une mesure exceptionnelle pour faciliter l’accès aux touristes réunionnais : Maurice sans passeport depuis septembre 2022 et ce jusqu'au 30 juin 2023. Cette mesure leur permet d’entrer sur le territoire mauricien muni seulement de leur pièce d’identité, et ce jusqu’à cinq ans après que la date de validité soit expirée (conformément à l’allongement de la durée de 5 ans des cartes nationales d'identité françaises).*



Cette mesure semble porter ses fruits : depuis sa mise en place, 3174 Réunionnais ont visité Maurice.



La MTPA a également fourni un important travail de communication pour donner aux Réunionnais l’envie de retrouver les côtes mauriciennes, notamment en lançant début septembre 2022 une campagne d’ampleur intitulée : “se retrouver”. Inspirante et chaleureuse, elle a su toucher sa cible.



L'île sœur continuera de renforcer les liens et de proposer aux Réunionnais des séjours à leur image.