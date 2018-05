Un franc succès à la « Déchèterie en Fête » à Plateau Caillou

Le succès de cette manifestation de proximité conforte la collectivité dans sa démarche de sensibilisation à l’environnement au plus proche des usagers. Aux côtés des différents membres de l’organisation (TCO, Clyclea, la ville de Saint-Paul, partenaires privés ou associatifs) soucieux de privilégier un moment d’échanges ludiques et pédagogiques, ce sont près de 300 visiteurs qui ont pu profiter d’un programme riche en découvertes. Sous l’impulsion de Nadine Sévétian, conseillère municipale en charge de la politique de la Ville et élue de proximité, ce rendez-vous a eu pour but de faire découvrir aux habitants du secteur et au plus grand nombre, l’équipement, les services proposés ainsi que les agents de déchèterie qui y travaillent.



La particularité de la déchèterie de Plateau Caillou, la plus fréquentée de l’Ouest, est son site spacieux dont le vaste espace gazonné s’est transformé en un espace jardin au naturel surprenant. Aménagé avec un mobilier original fabriqué à partir de bois de palette récupéré, ce nouvel espace, désormais exploité, est la vitrine idéale pour présenter aux usagers différents trucs et astuces à la portée de tous.



Les stands, ateliers, animations et jeux ont permis de sensibiliser les visiteurs, de tous âges, à une meilleure gestion de leurs déchets et à leur réduction. Un temps d’échanges pour discuter de paillage, compostage, permaculture, recyclage, récup’, … Sans compter le don et le troc à travers le concept du Trokali, et la réparation des petits matériels électriques et électroniques proposée au Réparali Kafé. Des pratiques à expérimenter et à intégrer dans notre mode de vie.