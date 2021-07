Société Un forum virtuel pour les étudiants d'Outre-mer qui veulent étudier en métropole

Un forum virtuel est mis en place pour "donner les moyens de réussir aux jeunes originaires des Outre-mer qui choisissent d'étudier dans l'Hexagone". Le communiqué du ministère des Outre-mer : Par N.P - Publié le Lundi 5 Juillet 2021 à 08:11





Cette 4ème édition mobilise l’ensemble de leurs partenaires institutionnels, associatifs, ainsi que les collectivités des territoires d’Outre-mer pour accompagner et préparer les lycéens et les étudiants qui envisagent de s’installer et d’étudier dans l’Hexagone.



En effet, la période choisie cette année, au lieu du mois de septembre comme les années précédentes, s’inscrit dans une stratégie globale d’anticipation souhaitée par le ministre des Outre-mer, Sébastien LECORNU, et mise en œuvre par Maël DISA, le délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer et la visibilité des outre-mer.



Ce Forum est une traduction de la politique active menée par le Gouvernement en direction des jeunes des Outre-mer pour garantir la continuité pédagogique et la réussite éducative.



Chaque année, 8 000 jeunes, dont 6 000 nouveaux bacheliers, quittent les territoires où ils résident pour venir étudier en Hexagone. Méconnaissance des aides auxquelles ils ont accès, isolement familial, déracinement, difficultés financières, solitude, détresse psychologique, etc. peuvent favoriser le découragement et le décrochage.



Un forum pour la 1ère fois en numérique pour mieux préparer l’arrivée en Hexagone



Grande nouveauté, le Forum est pour la première fois entièrement digitalisé pour permettre aux lycéens et aux étudiants de tous les bassins de s’entretenir avec tous les acteurs de la vie étudiante au cours de deux journées exceptionnelles qui leurs sont dédiés, afin de bénéficier en un lieu unique du même niveau d’information via une plateforme unique.



Jeunes, parents et professionnels de l’éducation inscrits sur la plateforme



Les temps forts du Forum des étudiants des Outre-mer Le 5 et 6 juillet : Les 40 exposants ouvrent virtuellement les portes de leurs stands ! Les lycéens et les étudiants pourront obtenir des réponses à leurs préoccupations, échanger en direct avec les représentants des stands, suivre des conférences live, consulter les vidéos des exposants, télécharger leur plaquette, etc. Du 7 au 23 juillet : Le Forum des étudiants des Outre-mer joue les prolongations ! Les participants pourront retrouver dans les 7 pavillons toutes les ressources dont des vidéos, des conférences à revoir et consulter toutes les brochures des représentants des stands.