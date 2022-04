Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Un forum d’orientation sur la voie technologique





Le vendredi 8 avril de 8H30 à 16H et le samedi 9 de 8H30 à 12H, collégiens et lycéens entourés par les équipes éducatives, ainsi que les parents d’élèves auront l’occasion de découvrir en détail les différentes filières que composent la voie technologique durant ce forum d’orientation qui se déroulera en virtuel et en présentiel.



Co-financé par le Fonds Social Européen - FSE “Financement dans le cadre de la réponse de l’Union Européenne à la pandémie de COVID-19”, cet évènement est ainsi exceptionnel par son caractère hybride.



Sur la plateforme digitale



En présentiel, c’est le Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday à Saint-Paul qui accueillera élèves et parents d’élèves le vendredi 8 avril 2022 de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ainsi que le samedi 9 avril 2022 de 8h00 à 12h00.



Ce Forum de l’Orientation s’inscrit dans le Printemps de l’Orientation et vise à promouvoir la voie technologique auprès des jeunes populations de l’île, une filière souvent méconnue et dévalorisée, pourtant synonyme d’excellence, ouvrant la voie vers des parcours supérieurs de grande qualité et offrant de nombreux débouchés dans des secteurs variés, dynamiques partout dans le monde ! Les vendredi 8 et samedi 9 avril prochain se tiendra le premier hybride présentiel/virtuel “Forum d’orientation : la voie technologique à La Réunion”. Un rendez-vous unique pour valoriser la filière technologique à La Réunion.Le vendredi 8 avril de 8H30 à 16H et le samedi 9 de 8H30 à 12H, collégiens et lycéens entourés par les équipes éducatives, ainsi que les parents d’élèves auront l’occasion de découvrir en détail les différentes filières que composent la voie technologique durant ce forum d’orientation qui se déroulera en virtuel et en présentiel.Co-financé par le Fonds Social Européen - FSE “Financement dans le cadre de la réponse de l’Union Européenne à la pandémie de COVID-19”, cet évènement est ainsi exceptionnel par son caractère hybride.Sur la plateforme digitale https://salonvirtuelvoietechnologique-reunion.meetyourschool.com/ les participants pourront échanger en direct avec des professeurs, des conseillers d’orientation et des anciens élèves mais également assister à des conférences thématiques, visionner des témoignages, télécharger des brochures de présentation et consulter un tas de ressources disponibles gratuitement jusqu’au 19 avril 2022.En présentiel, c’est le Lycée agricole Émile Boyer de la Giroday à Saint-Paul qui accueillera élèves et parents d’élèves le vendredi 8 avril 2022 de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ainsi que le samedi 9 avril 2022 de 8h00 à 12h00.Ce Forum de l’Orientation s’inscrit dans le Printemps de l’Orientation et vise à promouvoir la voie technologique auprès des jeunes populations de l’île, une filière souvent méconnue et dévalorisée, pourtant synonyme d’excellence, ouvrant la voie vers des parcours supérieurs de grande qualité et offrant de nombreux débouchés dans des secteurs variés, dynamiques partout dans le monde !





Dans la même rubrique : < > Lancement des expérimentations ISOPOLIS La Présidente de Région Huguette Bello s’est rendue au lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons à la rencontre des lycéens