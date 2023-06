A la Une . Un fort taux d’infections alimentaires collectives constaté à La Réunion

Bien que leur nombre diminue depuis 2017, contrairement à la situation nationale, La Réunion est la région où le taux de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) le plus élevé de France a été recensé en 2021. Par SF - Publié le Lundi 19 Juin 2023 à 07:00

L'apparition d'au moins deux cas d'une symptomatologie similaire, en général gastro-intestinale, résultant d'une forme de restauration collective est appelée toxi-infections alimentaires collectives (TIAC).



Les données annuelles de surveillance publiées par Santé publique France montrent une augmentation des cas au cours du temps en France avec une tendance à la hausse depuis la mise en place de la déclaration obligatoire en 1987, et une hausse des foyers identifiés encore plus marquée sur 2018 et 2019. Le dernier bilan indique une hausse en 2021 par rapport à 2020, bien que les chiffres restent en dessous des deux années précédentes.



En 2021, 1.309 toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ont été déclarées en France, avec une concentration plus élevée à La Réunion que partout ailleurs.



Au total, ce sont 11.056 personnes qui en ont été affectés, dont 512 (5%) se sont présentées à l’hôpital (hospitalisation ou passage aux urgences). 16 personnes en sont décédées.





37 foyers déclarés à La Réunion en 2021



A La Réunion, depuis 1996, le nombre de TIAC déclarées a bien augmenté au fil des années comme ce qui a été observé au niveau national.



La Réunion est la région où le taux de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) le plus élevé de France a été recensé en 2021 selon les données de Santé Publique France. Cependant, depuis 2017 la courbe fluctue et il n’est pas possible de se prononcer sur une tendance quelconque, souligne l’ARS Réunion. La situation locale se démarque donc de la situation nationale.



En 2021, 37 foyers de TIAC ont été déclarés à La Réunion, exposant au total 647 personnes, et menant à l’identification de 146 malades dont 5 ont dû être hospitalisés. Un décès a été recensé.





Staphylococus aureus, Bacillus cereus et Clostridium perfringens



Comme les années précédentes, l’agent pathogène le plus fréquemment confirmé sur le plan microbiologique était Salmonella, bactérie responsable de la salmonelle, pour 44% des TIAC à agent confirmés sur la France entière.



En revanche, Salmonella est un agent pathogène rarement retrouvé à La Réunion ; il n’a été isolé qu’une fois en 2021 et est également très peu fréquemment retrouvé sur les TIAC des autres années, précise l’ARS de La Réunion. Staphylococus aureus, Bacillus cereus et Clostridium perfringens sont quant à eux beaucoup plus fréquemment isolés sur le territoire.



Les symptômes les plus courants sont la fièvre, la diarrhée, la douleur abdominale, les vomissements et la nausée.





394 mesures correctives prises à l'échelle nationale



Lorsqu’une TIAC est déclarée à l’ARS La Réunion, une analyse est réalisée après un contact direct avec la personne déclarante pour disposer des éléments permettant de mesurer notamment :



- le degré de gravité,



- le nombre de personnes impliquées,



- la cause de la toxi-infection,



- le risque de nouvelles contaminations.



Les services de la Direction de l'alimentation de l'agriculture et des forêts (DAAF) et éventuellement ceux de l’ARS sont alors mobilisés pour réaliser des prélèvements sur site.



Des mesures conservatoires peuvent être prises par la DAAF et peuvent être complétées à l’issue des résultats d’analyse. En 2021, sur toute la France, 394 mesures correctives ont été prononcées (information/formation du personnel, désinfection d’établissement, demande de travaux, fermeture d’établissement et saisies de denrées) suite à des TIAC survenues en restaurations collectives ou commerciales.