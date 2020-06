A la Une . Un forcené au volant arrêté par les gendarmes après une longue poursuite

Ce dimanche midi, les gendarmes ont été appelés pour interpeller un automobiliste "psychologiquement instable, violent et armé d’un coupe canne". Par S.M - Publié le Lundi 15 Juin 2020 à 07:34 | Lu 799 fois

Dimanche midi, des motocyclistes de la gendarmerie sont appelés à intervenir à Saint-Louis: un véhicule a été repéré, à grande vitesse, conduit par un individu psychologiquement instable, et réputé être armé d'un coutelas. Arrivés sur place, ils identifient le véhicule et réussissent à l'immobiliser à l'entrée d'un champ de cannes. Mais le conducteur refuse d'obtempérer et repart à vive allure, en direction de l'Etang-Salé.



Les gendarmes décident alors de prendre un chemin différent du chauffard, afin de le contourner et de se placer à l'avant de son véhicule. Le fuyard passe devant leur position sur la RD3, ils réussissent enfin à l'intercepter après plusieurs virages. Le conducteur est, selon la gendarmerie, en pleine crise de démence et nécessite l'usage de la force durant son arrestation.



Dans un communiqué, la gendarmerie explique que "Cette intervention aura duré plus de 40 minutes sur une distance approximative de 10 kilomètres. Le comportement de ce conducteur a manifestement représenté un réel danger pour l’ensemble des usagers de la route."