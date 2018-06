A la Une .. Un film d'animation pour sensibiliser à la pollution plastique





Alors que la branche française de Greenpeace a diffusé ce dimanche un spot décalé marquant les esprits (initialement réalisé par la branche australienne de l'ONG), l es équipes de Défi Plastik ont elles aussi, dans cette même démarche de sensibilisation, mis en ligne film d’animation de 2 minutes.



"La vidéo diffusée sur Youtube s'adresse aux plus jeunes. Elle explique de manière simple et concise les ravages du plastique sur les océans. Ce film peut aussi toucher les adultes", indique Serge Lepelge. Et de déplorer : " On a pris contact avec l’Education nationale pour le faire diffuser auprès des scolaires, mais nous n'avons eu aucun retour, c’est dommage". Autre regret formulé au passage par le skipper : "le désintérêt des scientifiques locaux pour le sujet", peu de données étant collectées sur la pollution plastique de l'océan indien.



Urgence à agir



Si la situation est critique, Serge Leplege assure qu'il est encore temps d'agir. Mais à condition d'agir vite. "Il y a encore moyen de renverser les choses. Il important que les consommateurs réfléchissent sur leurs choix".



Ne plus acheter ou jeter de produits contenant du plastique, aller faire ses courses avec un sac cabas, ou organiser des actions telle que Plastic Attack dans les supermarchés (visant à laisser sur place les emballages) sont évoquées. Serge Leplege aimerait en outre un vrai retour des sacs réalisés en matière naturelle, à l'instar du chanvre.



La vidéo mis en ligne le 13 juin dernier par Défi Plastik :

