Un filet pour retenir les déchets installé à la Rivière des Galets

Par TCO - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 10:43

Ce jeudi 16 février matin, un filet de rétention des déchets a été posé au niveau de l’ouvrage d’endiguement de la Rivière des Galets. Les riverains, ainsi que les jeunes du BTS Gemeau et des écoles primaires voisines, se sont déplacés afin d’assister à cette installation.



Stratégiquement placé au niveau du dernier exutoire d’eaux pluviales avant rejet en mer, ce dispositif visant à piéger les déchets participe à la préservation de l’environnement. C’est également un outil de sensibilisation des usagers et d’études pour la bonne gestion des réseaux et des déchets.



Le filet antipollution a pour mission de capter les déchets, même les plus petits avant qu’ils ne finissent en mer



Munis de casques et baudriers, les collaborateurs de Run Vert Environnement sont descendus assurés par une corde dans l’ouvrage d’endiguement afin de fixer le filet manuellement à un cadre installé au préalable au niveau de l’embouchure. Un système d’anneaux de levage permet de maintenir la nasse, mais aussi de la détacher pour le relevage des déchets.









La présence d’un filet visant à capter les déchets emportés par les eaux jusqu’à la mer constitue une belle opportunité d’information et de sensibilisation des riverains et des nombreux usagers de la rivière.



Lors de cette matinée les enfants et les habitants ont pu profiter du village pédagogique. Sous les stands, des animations ludiques sur le recyclage, le cycle de l’eau, les missions de la GEMAPI ou encore le bar à eau… ont été proposées.

Quelle logistique pour la nasse de rétention des déchets ?



Une surveillance périodique du remplissage du filet sera assurée par Run Vert Environnement et la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de La Réunion.



Une fois rempli, le relevage du filet nécessite un camion grue. Le filet est alors déposé sur une plateforme à proximité afin de procéder à la qualification et au tri des déchets, qui seront ensuite acheminés chez Cycléa. L’entreprise experte dans ce domaine, s’engage à recycler et valoriser dès que c’est possible, les matériaux récupérés via ce dispositif.

