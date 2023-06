A la Une .

Un feu se déclare à l'hôtel Bellepierre

Un incendie s'est déclaré ce mercredi matin à 11h15 à l'hôtel Bellepierre à Saint-Denis. Il était environ 11 heures lorsque les flammes ont commencé à ravager un bâtiment situé sur le site du complexe hôtelier quatre étoiles. Les sapeurs-pompiers interviennent actuellement. Le panache de fumée n'est désormais plus visible. L'incendie semble maîtrisé. Une personne a été prise en charge par les pompiers et transportée dans un véhicule de secours et d'assistance aux victimes pour une intoxication à la fumée. Il s'agit d'une femme incommodée par la fumée. Un autre résident a été pris en charge parce qu'il est malade. Fort heureusement, il y a peu d'occupants dans ce bâtiment à cette heure-là. Il s'agit d'un bâtiment qui abrite du personnel médical et des patients suivis par le CHU. Au total, entre 5 et 10 personnes ont été évacuées. L'origine de l'incendie est encore indéterminée à cette heure. Tout le bâtiment a été évacué par mesure de sécurité.